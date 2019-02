Frieden halten

Die Verwaltung und ihre Vertreter haben einen schweren Stand, wenn es in Feudenheim um das Thema Buga oder Radschnellweg geht. Die Fronten zwischen Gegnern der Pläne und Befürwortern beziehungsweise denen, die an der Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse arbeiten, sind verhärtet, der Ton in Diskussionen gereizt, bisweilen gar beleidigend. Den Menschen geht das Thema offensichtlich an ihr Innerstes, die Au ist Herzenssache für viele, die mit ihr und in ihr großgeworden sind, die vor Jahrzehnten für sie gekämpft haben. Die Tiefe ihrer Enttäuschung und die Emotionalität, die bei allem Austausch von Argumenten stets mitschwingen, sie sind menschlich und keinem von uns fremd. Dennoch sollte man selbst in schärfsten Auseinandersetzungen Eines bedenken: Auch auf der anderen Seite des Tischs hat man es mit Menschen zu tun, und schließlich muss man sich bei allen Meinungsverschiedenheiten immer noch in die Augen schauen können. Über das Thema wurde abgestimmt, und es liegt im Wesen demokratischer Prozesse, dass man überstimmt werden kann, dass eine Mehrheit den eigenen Argumenten nicht folgt – selbst wenn man Recht hat. Das muss ein Demokrat aushalten, so schmerzlich Niederlagen sein mögen. Denn es geht immer auch um mehr als um die Sache selbst – um den Frieden zwischen uns und um die Freiheit.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019