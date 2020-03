Frühlingsgefühle in der Musik

Am Freitag, 20. März, um 19.30 Uhr huldigen Two of Us musikalisch den Frühlingsgefühlen im Glashaus Restaurant, Am Neckarkanal 4-8. Two of Us, das sind Bernd Bockmeyer (Gitarre) und Malte Zimdahl (Klavier), die beiden Vollblutmusiker treten an, um den Frühling willkommen zu heißen und die Liebe zu feiern. Von Penny Lane über Dream a Little Dream of Me bis hin zu Stand by Me – die Cover-Interpretationen zeitloser Klassiker der Musikgeschichte sollen für Kribbeln im Bauch sorgen. Karten zu dem Abend der Kulturevents kosten im Vorverkauf zwölf, an der Abendkasse 14 Euro, sie sind erhältlich beim Feudenheimer Buchladen (Hauptstraße 41), bei MaroDoro (Lange Rötterstraße 18) sowie unter Tel. 0172/ 7 24 25 69, info@kulturevents-rheinneckar.com oder über Eventim. scho

