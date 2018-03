Gegner von Betriebshof machen mobil

Anzeige

Heute, 19 Uhr, findet ein Treffen der Bürgerinitiative Feudenheim Nord im Epiphaniashaus, Andreas-Hofer-Straße 39-41, statt. Die Initiative hat sich vor kurzem aus Protest gegen die Pläne der Stadt gegründet, die auf dem Gelände von Spinelli einen zentralen grünen Betriebshof errichten möchte (wir berichteten). „Wir sind als Feudenheimer von den Plänen der Stadt sehr überrascht, verwundert und verärgert“, schreiben die Initiatoren.

Hauptargument der Kritiker eines zentralen Grünbetriebshofes auf Feudenheimer Gemarkung ist die Tatsache, dass die Grünhöfe bislang hauptsächlich in Gewerbegebieten untergebracht sind. Zwar existiere in der verlängerten Talstraße ein kleines Gewerbemischgebiet mit Schreinerei und Autowerkstätten, doch dieses grenze unmittelbar an ein Wohngebiet mit großer Lebensqualität an.

Für die BI erschließt sich auch nicht, wie die Pläne um den Grünhof mit denen des neu geplanten Wohngebiets auf Spinelli Süd/Wingertsbuckel und der Buga 2023 zusammenpassen sollen. Die Gegner weisen auf die prekäre Verkehrssituation am Knotenpunkt Aubuckel/Wingertsbuckel hin. Aus dem Gutachten der Stadt sei der drohende Verkehrskollaps des Aubuckels und der Hauptstraße Feudenheim völlig herausgerechnet. Außerdem beschäftigt die BI die Frage nach Altlasten auf der ehemaligen US-Militärfläche Spinelli und die Sorge darüber, welche Folgen ein großflächiger Aushub für die Gesundheit der Anwohner und deren Kinder haben könnte. dir