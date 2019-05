Auf der Suche nach dem perfekten Körper hat die Mannheimer Schauspielerin und Regisseurin Eva Martin-Schneider die Literatur durchforstet und unter den Texten Erstaunliches gefunden. Am Freitag, 24. Mai, offenbart sie im Feudenheimer Kulturtreff die schönsten Stilblüten aus Lyrik und Prosa und plaudert nebenbei über die intimen Geheimnisse der Sittengeschichte. Der Abend in der Hauptstraße 52a mit dem Titel „Aus den Körbchen geplaudert“ beginnt um 20 Uhr und kostet im Vorverkauf zwölf Euro bei der Verlagsbuchhandlung Waldkirch, dem Feudenheimer Buchladen und im Internet unter www.eventim.de. An der Abendkasse zahlt man 14 Euro. cha

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019