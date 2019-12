Geistliches Konzert mit dem KKO

Der Kirchen- und Oratorienchor von St. Peter und Paul lädt am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr zu einem Geistlichen Konzert. Auf dem Programm in der Pfarrkirche (Hauptstraße 49) stehen die „Berliner Messe“ des zeitgenössischen Esten Arvo Pärt (geboren 1935), der als einer der bedeutendsten Komponisten Neuer Musik gilt. Aus der französischen Romantik stammt das Weihnachtsoratorium „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns (1835-1921). Begleitet wird der Chor vom Kurpfälzischen Kammerorchester (KKO). Die Solopartien singen Anabelle Hund (Sopran), Sandra Stahlheber (Mezzosopran), Beate Mewes (Alt), Christoph Wittmann (Tenor) und Georg Gädker (Bass). Die Gesamtleitung hat Han Kyoung Park-Oelert. Karten im Vorverkauf 13 Euro bei den Chormitgliedern, im Pfarrbüro, beim Feudenheimer Buchladen, Optik Siegert, Schreibwaren von Sina und Schreibwaren Botsch. Preis an der Abendkasse 15 Euro, Schüler und Studenten fünf bzw. sieben Euro. cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019