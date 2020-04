Gemeinsam Osterkerzen anzünden

In Zeiten der Pandemie geht auch die Seelsorge neue Wege. Die evangelische Kirche in Feudenheim bietet den Gläubigen an, mit den Seelsorgern telefonisch in Kontakt zu treten. Pfarrerin Dorothee Löhr erreicht man unter der Rufnummer 0621/792037, Pfarrer Alexander Bitzel ist unter Tel. 0621/792215 bzw. 0176 /36391806 zu erreichen, beide auch per Mail an die Adresse feudenheim@ekma.de. Digitale kirchliche Angebote gibt es zudem auf der Homepage feudenheim.ekma.de, auf der bis auf Weiteres jeden Freitag ein neuer geistlichen Impuls veröffentlicht wird. Den Infobrief der Gemeinde kann man unter der Adresse ellen.weinel@ekma.de anfordern.

Da Gottesdienst nicht abgehalten werden können, regt die Gemeinde an, „zeitgleich durch eine häusliche Besinnung zum abendlichen Glockengeläut den Zusammenhalt zu stärken“. Sie fordert Gläubige dazu auf, eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen. Zeitgleich sollen um 19 Uhr, wenn die Glocken läuten, die Osterkerze angezündet und die Fenster beleuchtet werden. Die Gotteshäuser sind dann eine Stunde lang zum Gebet geöffnet. scho

