Gemeinschaft verpflichtet

Wir Menschen brauchen Gemeinschaft, wir suchen den Kontakt zu anderen, verbringen mit ihnen unsere Zeit – weil es uns gut tut, weil es wichtig ist, in Verbindung zu bleiben, weil wir aufeinander angewiesen sind. Wie sehr, das zeigt sich jetzt, in Zeiten der Krise. Sie trifft alle, berührt alle Bereiche unseres Zusammenlebens, und damit auch das, was wir Freizeit nennen. Gerade in den Stadtteilen machen uns Vereine, Kirchen, Initiativen und Kulturschaffende dazu täglich Angebote – bislang. Doch dieser gesamte Bereich liegt nun zusehends brach. Wie empfindlich uns das trifft, lässt sich nur schwer abschätzen. Erst wenn man etwas verliert, lernt man es zu schätzen.

Freilich trifft es auch diejenigen hart, die uns diese Angebote machen. Ehrenamtliche zumeist, die ihre Freizeit für uns opfern, die uns unterhalten, die uns Foren und Bildungsmöglichkeiten bieten. Sie bereiten sich oft monatelang auf ein Ereignis vor, arbeiten unentgeltlich an der Organisation von Veranstaltungen – und freuen sich über Lob und Anerkennung und auch über Zeitungsberichte, die ihre Leistung würdigen. Wie schwer es ihnen fällt, solche lang vorbereiteten Termine abzusagen, liest man aus den Nachrichten heraus, die die Redaktion nun täglich erreichen. Dennoch tun sie das Richtige, sie können nicht anders. Vielleicht sollten wir alle schon jetzt darüber nachdenken, wie wir uns – nachdem die Krise vorüber ist – in diese Gemeinschaft einbringen. Das kann durch aktive Mitarbeit sein, oder auch, indem wir die Angebote, die uns die Ehrenamtlichen dann wieder machen, stärker nutzen. Schließlich haben die Veranstalter auch gewaltige finanzielle Einbußen zu verkraften. Und noch eins ist dann wichtig: Einfach mal auf die Organisatoren eines Events zugehen und ihnen dankbar die Hände schütteln. Das dürfen wir ja dann wieder.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.03.2020