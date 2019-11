Gemeinschaftlich säen, ackern und ernten

In Feudenheim Mitte und in Wallstadt wächst und gedeiht die Idee der Mikro Landwirtschaft bereits seit letztem Jahr. Anfang dieses Jahres wurde eine weitere Fläche an der Hölderlinstraße in Feudenheim zum Gemeinschaftsacker, auf dem Mannheimer Bürger direkt in ihrer Nachbarschaft gemeinschaftlich Gemüse anbauen und ernten. Auf Initiative von Stadträtin Lena Kamrad und dem Landtagsabgeordneten Boris Weirauch (beide SPD) besuchte jetzt Liegenschaftsbürgermeister Lothar Quast diese neue Fläche des Vereins Mikro Landwirtschaft. Mit Geschäftsführer Bertram Fischer wurden die Perspektiven der Mikro Landwirtschaft in Mannheim erörtert.

„Die entscheidende Frage ist, inwieweit städtische Flächen für die Expansion der Mikro Landwirtschaft bereitgestellt werden können, wie auf dem Niederbrückel-Platz in Neckarau“, erklärte Weirauch. „Wichtig sind Flächen, auf denen die Menschen Gemüse anbauen und Landwirtschaft unmittelbar erleben können“, meinte Bezirksbeirat Klaus Glas. Quast erwiderte, als Stadt hätten sie vielfältigen Grund, konventionelle und landwirtschaftliche Flächen zu entwickeln. „Es geht um Klimaschutz und ökologische Stadtentwicklung“, so Quast.

Auch Landwirtschaft gehöre in die Großstadt. Als Beispiel nannte Quast das Aufeld, das die Lokale Agenda mit begleite. An konventionellen Flächen hätten sie lieber mehr als zu wenige Flächenressourcen, um sie je nach Bedarf den Menschen zur Verfügung zu stellen, so auch landwirtschaftliche Flächen. Bertram Fischer erklärte, sein Verein habe vor, in den nächsten Jahren zehn Hektar Anbaufläche in verschiedenen Stadtteilen zu aktivieren. Sie seien auf der Suche nach neuen Flächen. „Ziel ist es, dass jeder Stadtteil einen Gemeinschaftsacker oder Gemeinschaftsgarten hat“, betonte Fischer.

Verein unterstützt Anfänger

Der etwa 5000 Quadratmeter große Gemeinschaftsacker an der Hölderlinstraße sei in 100 Quadratmeter große Felder eingeteilt. Diese könnten von bis zu vier Personen pro Jahr gemietet und bewirtschaftet werden. Um mitzumachen, müsse man kein Experte sein. Der Verein Mikro Landwirtschaft stelle digitale Anleitungen und Empfehlungen für den Gemüseanbau rund um Aussaat, Pflege und Ernte zur Verfügung.

Auch Schulen, Unternehmen und Kindergärten dürfen mitmachen. Hinzu kämen Kurse zur Anleitung für eine nachhaltige lokale Landwirtschaft, die statt auf Mono- auf Mischkultur setzt, so Fischer. Gemeinsames Werkzeug, Wasser und Kompost stelle sein Verein zur Verfügung. Schön wäre daher, neben neuen Anbauflächen, ein Fonds der Stadt für eine Anschubfinanzierung.

Auf die Frage von Stadträtin Kamrad, ob der Verein auch Pläne für die Bundesgartenschau hat, erwiderte Fischer: „Wir sind dran, einen Stadtbauernhof in einer Art solidarischer Landwirtschaft im Aufeld zu planen. Der Stadtjugendring wolle eine Art Jugendfarm haben. Sie seien mit Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach im Gespräch. „Ein Vorhaben“, so Quast, „das gut in die Programmatik der Bundesgartenschau reinpasst“. ost

