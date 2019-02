Gesundheitsmesse mit Vorträgen

Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Februar, geht die Gesundheitsmesse Mannheim in der Feudenheimer Kulturhalle (Spessartstraße 24-28) bereits in ihre fünfte Auflage. Besucher können sich bei 45 Ausstellern und 23 Fachvorträgen im Rahmenprogramm täglich von 11 bis 18 Uhr über die unterschiedlichsten Themen rund um die Gesundheit und das Wohlbefinden informieren. Einen Schwerpunkt bilden diesmal die Bereiche Ernährung und Bewegung. Neu aufgenommen wurden für die 2019er Ausgabe der Gesundheitsmesse außerdem die Themen Wellness und Beauty.

Parkplätze sind ausreichend vorhanden, der Eintritt zur Messe ist frei. Aussteller und Besucher erreichen die Messestände komplett barrierefrei.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019