Gewerbe und Hilfsdienste zeigen Stärke

Dank der guten Infrastruktur rund um die Kulturhalle und das Schulgelände der Brüder-Grimm-Schule entwickelt sich Feudenheim immer mehr zum beliebten Messestandort. Gerade fand die BDS-Leistungsschau statt, im Februar die Gesundheitsmesse der Firma Leibensperger, am 14./15. April holt Gerhard Leibensperger im Rahmen der Gewerbeschau Mannheim nun erneut rund 90 Aussteller nach Feudenheim. In Kombination mit der Sonderschau „Lady’s, was Frauen mögen“, dem „Mannheimer Automobil Frühling“ und dem „Tag der Helfer“ erhofft sich der Messebauer regen Zulauf in den zwei Hallen und auf dem Freigelände.

Kapazitäten nahezu erschöpft

„Es melden sich jetzt noch Firmen, die kurzfristig teilnehmen wollen“, berichtet Leibensperger. Doch bis auf wenige Plätze seien die Kapazitäten erschöpft. Besonders auf dem Freigelände wird es diesmal eng. Neben Neben drei Autohäusern mit Modellen von Jaguar, Maserati, Landrover, Volvo, Citroën, Peugeot und Suzuki gibt es auch eine Gebrauchtwagenschau für Wohnmobile. Den Rest der Freifläche teilen sich die Hilfsorganisationen anlässlich der Sonderschau „Tag der Helfer“. Feuerwehr, Polizei, THW, DRK, ASB und DLRG präsentieren ihre Leistungsstärke.

Im Foyer und in den beiden Hallen präsentiert sich ein vielfältiger Ausstellermix rund um Handwerk und Dienstleistungen. In der Sonderschau „Lady’s“ dreht sich alles um Kosmetik, Beauty, Mode, Accessoires, Schmuck, Wellness, Reisen und Haushaltswaren. Auf einer eigenen Bühne gibt es in Halle 2 an beiden Tagen Modenschauen von Anna W. Kosmetik-Studio & Fashion sowie Leder Rude zu sehen. Auf der Bühne in Halle 1 zeigt im Rahmenprogramm die Sportschule Dogan Kampfsport und Selbstverteidigung. Außerdem gibt es Aufführungen der Dance- and Health Academy.