Gewerbe zeigt Vielfalt und Trends

Anzeige

Mit einem bunten Aussteller-Mix und attraktivem Rahmenprogramm präsentiert der Bund der Selbständigen Feudenheim am Wochenende, 24. und 25. März, die Feudenheimer Leistungsschau. An beiden Tagen können sich die Besucher jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Kulturhalle und auf dem Außengelände an der Spessartstraße direkt vor Ort bei den Fachgeschäften informieren. Dabei stehen aktuelle Trends in den verschiedenen Branchen genauso im Mittelpunkt wie kompetente Beratung und hochwertige, individuell maßgeschneiderte handwerkliche Lösungen.

Die Feudenheimer Messebaufirma MG Messebau hat über 60 Aussteller auf der Liste stehen, die meisten davon kommen aus Feudenheim. Das Angebot reicht von A wie Allianz-Versicherung oder Ampersberger Raumausstatter über H wie Haarstudio am Eck bis hin zu Z wie Zeller Bestattungen. Auch der Malteser Hilfsdienst und die Polizei sind mit Ständen vertreten, ebenso der Mannheimer Morgen. Der ehemalige Feudenheimer Buchhändler Helmut Linde präsentiert am eigenen Stand die Künstlerin Barbara Eckert-Stahl. Sie stellt ihr neues Buch „. . .wie dahääm bei uns“ vor. Es trägt den Untertitel „Bloomäuler lassen grüßen“ und wurde von Linde herausgegeben.

Mit Modenschau und Frisurmodenschau hat der BDS um seine Vorsitzende Doris Kirsch für ein attraktives Rahmenprogramm gesorgt. Dazu gibt es ein Gewinnspiel und an beiden Tagen interessante Fachvorträge in den Clubräumen. Die offizielle Eröffnung nimmt am Samstag um 14 Uhr der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel vor. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. dir