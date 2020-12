Gewerbeverein verlängert Aktion

Bis 12. Dezember verlängert hat der Gewerbeverein Feudenheim seine Stempelaktion. 21 Geschäfte geben an ihre Kunden Stempelkarten aus und quittieren darauf jeden Einkauf mit einem Stempelabdruck. Sind alle sechs Stempelfelder auf der Karte voll, kommt sie in einen großen Verlosungstopf, aus dem die Gewinner zahlreicher attraktiver Sachpreise gezogen werden. Hauptpreis ist ein Gutschein von Raumausstattung Ampersberger über 500 Euro. Weitere Preise haben Elektro Hartmann, Juwelier Jacob, Apotheke Beyer und das Gasthaus „Ochsen“ zur Verfügung gestellt.

Teilnehmen an der Verlosung dürfen alle Personen ab 18 Jahren – aber nur mit einer Karte pro Person. Am Samstag haben Mitglieder des Gewerbevereins an drei Stellen auf der Hauptstraße wieder Weihnachtssterne verschenkt – als vorweihnachtliches Dankeschön an die Kunden, die den örtlichen Einzelhandel stärken. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020