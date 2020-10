Gewinner sollen sich melden

Am 10. Oktober findet die große Benefiz-Gala der Kultur-Events Rhein-Neckar zugunsten des Kinderhilfswerks PLAN international in der Feudenheimer Kulturhalle statt. Hierfür haben einige Glückliche auf dem Feudenheimer Weihnachtsmarkt und dem Neujahrsempfang im Rosengarten Freikarten gewonnen. Die Kultur-Events Rhein-Neckar bitten nun, dass sich diese Gewinner bei ihnen melden. Hintergrund ist, dass die Kapazität der Kulturhalle aufgrund der Corona-Pandemie auf 99 Plätze begrenzt ist. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, muss seine Kontaktdaten und die seiner Begleitperson unter Tel. 0172/7 24 25 69 oder per Mail an info@kulturevents-rheinneckar.com mitteilen. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020