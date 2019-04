Gleich zwei Premieren

Barbara Rosnitschek (v.l.), Tanja Trede und Dorothea von Albrecht. © Haas

Mit zwei Premieren an einem Abend wartete ein Konzert in der Kulturkirche Epiphanias auf: Zum einen spielt das Goldberg Trio Kammermusik in einer nicht ganz gewöhnlichen Besetzung. Zum anderen wurde zum ersten Mal ein Musikstück des französischen Komponisten Albert Roussel aufgeführt.

Barbara Rosnitschek brillierte auf der Querflöte, Tanja Trede spielt virtuos die Viola, und Dorothea von Albrecht beherrscht gekonnt das Cello. Somit besteht das Goldberg-Trio aus drei international anerkannten, vielseitigen Solistinnen, die ihre Liebe zu ausdrucksvoller Kammermusik auf hohem Niveau miteinander teilen. Die „Goldberg Variationen“ von Johann Sebastian Bach nehmen eine zentrale Position im Repertoire der Musikerinnen ein.

Die Entstehungsgeschichte der variationen erzählte Dorothea von Albrecht zu Beginn des zweiten Teils des Konzerts. Danach wurde Bachs Aria mit verschiedenen Veränderungen für den russischen Gesandten am Dresdner Hof, den mit der Familie Bach befreundeten Grafen Hermann Carl von Kayserlingk, verfasst. Der in dessen Diensten stehende Cembalist Johann Gottlieb Goldberg sollte dem Grafen daraus vorspielen. „Einst äußerte der Graf gegen Bach, daß er gern einige Clavierstücke für seinen Goldberg haben möchte, die so sanften und etwas muntern Charakters wären, daß er dadurch in seinen schlaflosen Nächten ein wenig aufgeheitert werden könnte. Bach glaubte, diesen Wunsch am besten durch Variationen erfüllen zu können, die er bisher, der stets gleichen Grundharmonie wegen, für eine undankbare Arbeit gehalten hatte.“

Auszüge aus diesen Variationen spielten die Musikerinnen beim Konzert in Epiphanias. Hinzu gesellte sich das „Trio in D“ von Franz Schubert sowie ein Trio von Roussel, das dieser 1927 komponiert hatte. Das Publikum verlangte mit seinem Beifall nach einer Zugabe. Eine „Aubade“ – also ein liebevolles Morgenständchen Ständchen des rumänischen Komponisten George Enescu setzte den fröhlichen Schlusspunkt. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.04.2019