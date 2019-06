Goethes Faust passt in eine Nuss

Die Honeysuckle Twins (l.) und Helmut Linde (r.) bei der Eröffnung. © Geiler

Buch- und Kunstsammler Helmut Linde eröffnete seine Sommerausstellung, sie läuft bis zum 5. Oktober, als Ausstellungsraum nutzt Linde seine Gartenlaube und einige Räume seines Hauses. So kann es durchaus passieren, dass Gäste mit einem Weinglas im Wohnzimmer stehen und Bücher und Lithographien betrachten.

„Mein Vater hat über 50 Jahre Bilder, Bücher und Skulpturen gesammelt. Er leitete die Buchhandlung Gutenberg der Büchergilde in den Quadraten und baute den Keller zu einem Künstlerkeller aus, auf dem auch Kleinkunst ihre Bühne fand“, sagte Dieter Linde. „Als er 1995 in den Ruhestand ging, sollte dies nicht von langer Dauer sein. Kurz darauf wurde er unruhig und musste etwas tun.“ Prompt eröffnete er die Linde-Buchhandlung auf der Feudenheimer Hauptstraße und war weiterhin aktiv in verschiedenen kulturellen Bereichen. Da sammelte sich schon einiges an interessanten Büchern und Kunstwerken an.

2007, als Linde 77 Jahre alt war, übernahm schließlich die Verlegerin Barbara Waldkirch den Buchhandel. Heute ist Helmut Linde 89, geht nach eigenen Worten nicht mehr gerne aus dem Haus, sondern lädt die Leute lieber zu sich ein. „Bilder mit der Hand zu malen oder zu zeichnen, ist heute überflüssig geworden, da es Grafik-Programme gibt. Die Bilder, die Sie hier sehen, sind noch aufwendig von Hand gearbeitet. Die Mühe, die darin steckt, sieht man dem Werk an“, sagte Helmut Linde in seiner Eröffnungsrede.

Das Interesse der Anwohner war groß, etwa 50 Besucher verteilten sich im Garten und Haus. Zu sehen und zu kaufen gab es unter anderem Werke von Zeichner Horst Janssen, Bildhauer Erich Sauer und den Lithografinnen Gertrude Degenhardt und Anne-Kristin Schaller. Goethes „Faust“ gab es sogar als Mini-Ausgabe in einer Nuss von einem Leipziger Verlag aus DDR-Zeiten.

Helmut Linde hat bereits einige Ausstellungen in seinem Privathaus veranstaltet, und auch dieses Mal unterstützt er mit dem Erlös soziale Einrichtungen. Wer Interesse an den Kunstobjekten, Bildern und Büchern hat, kann noch bis zum 5. Oktober jeden Samstag und Sonntag zwischen 15 und 19 Uhr Helmut Lindes Ausstellung in der Kirchbergstraße 3 in Feudenheim besuchen. Der Hausherr steht persönlich als Kunstverkäufer bereit. kge

