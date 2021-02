Gottesdienst zum Abschied

Nach zwölf Jahren in Feudenheim wechselt Pfarrer Alexander Bitzel zum 1. März nach Frankfurt/Main. Am Sonntag, 28. Februar, um 11 Uhr findet in der Epiphaniaskirche daher ein Verabschiedungsgottesdienst mit Dekan Ralph Hartmann statt.

Über die Neubesetzung der Pfarrstelle berät der Ältestenkreis gemeinsam mit dem Stadtkirchenrat. Damit sich möglichst viele Gemeindemitglieder von ihm verabschieden können, lädt die Gemeinde zu zwei Abschiedsgottesdiensten ein: am Samstag, 27. Februar, 18 Uhr in der Johanneskirche und zum Verabschiedungsgottesdienst mit Dekan Ralph Hartmann am 28. Februar um 11 Uhr in der Epiphaniaskirche.

Für die Teilnahme an den Gottesdiensten ist jeweils eine Anmeldung erforderlich, möglichst per E-Mail unter der Adresse feudenheim.mannheim@kbz.ekiba.de oder telefonisch beim Pfarramt unter der Rufnummer 0621/ 28000-132. scho

