Gotteshaus auf Sand gebaut

In der neugotischen Johanneskirche in Feudenheim gibt es einiges zu entdecken, und wer könnte besser darüber Bescheid wissen als Pfarrerin Dorothee Löhr. In Kooperation mit dem Verein Badische Heimat, der sich seit über 100 Jahren für die Erhaltung von Kulturgut und Umwelt- und Denkmalschutz sowie die Pflege der badischen Landeskunde einsetzt, gab es nun in der Johanneskirche eine kleine Führung von der Pfarrerin persönlich.

20 Interessierte waren gekommen, die mit Abstand in den Bänken der Johanneskirche Platz nahmen. Im Innern fällt schon seit langem das Baugerüst an der linken Empore ins Auge. „Seit 14 Jahren bin ich hier in der Gemeinde in Feudenheim, die Johanneskirche war schon immer eine Baustelle“, so Löhr, dafür seien die Emporen noch immer im Originalzustand.

Im 18. Jahrhundert hatte es bereits weiter vorn in der Hauptstraße eine reformierte Kirche gegeben. Als diese baufällig wurde und abgerissen werden musste, entstand an der jetzigen Stelle die heutige evangelische Kirche nach Plänen des damals bekannten Architekten Hermann Behaghel (1839 bis 1921). Eingeweiht wurde die historistische, im neugotischen Stil erbaute Kirche am 24. August 1889, dabei war Großherzog Friedrich I. anwesend. Die Fenster des Glasmalers Rudolf Yelin sind von 1956, die Orgel stammt aus dem Jahre 1968. „Behaghel war vergleichbar mit Schinkel in Preußen. Er hat hier in der Gegend viele ähnliche Kirchen gebaut. Der Paulusberg war noch frei, aber da wollten die Feudenheimer keine Kirche hinbauen, da wollten sie lieber selbst wohnen“, sagte Löhr.

Benannt nach dem Evangelisten

Die Johanneskirche ist auf Sand gebaut, und das nicht metaphorisch. Einzelne Teile sacken ab und mussten unterspritzt werden. Die trockenen Sommer beschleunigen diesen Prozess. Benannt ist die Kirche nach dem Evangelisten, nicht dem Täufer, daher findet man an vielen Stellen Verse aus dem Johannesevangelium. Fünf Glocken hat der Turm, und sie haben sogar Namen: Glaube, Liebe, Hoffnung, Friede und Freude. Auch Vögel sind auf dem Turm herzlich willkommen, denn dort gibt es Dohlenkästen zum fleißigen Brüten. „Dohlen gehören zu einem Kirchturm dazu!“, meinte Löhr.

Kaiserin Augusta habe, als sie Witwe wurde, im Trauerjahr Kreuze für Kirchen gestiftet. Eines davon befindet sich in der Johanneskirche im Safe und wird zu besonderen Anlässen herausgeholt. Im Krieg hatte das Bauwerk Glück, das Dach war nicht abgedeckt. Doch die Konfirmanden der Jahre 1944 und 45 wussten bis kurz vor der Konfirmation nicht, ob diese überhaupt stattfand. Grund waren die Luftangriffe.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020