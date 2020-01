Gotteslob mit schönen Stimmen

Die Gregorian Voices. © Geiler

Wahrscheinlich hat sich Papst Gregor I. im Jahre 600 nicht ausmalen können, dass nach ihm Kirchengesänge benannt werden, die im Jahre 2020 noch immer großen Anklang finden. Bereits seit 2011 ist die bulgarische Gruppe The Gregorian Voices auf Tournee. Halt machten sie jetzt auch in der Epiphaniaskirche in Feudenheim. Die acht Sänger treten in Mönchskutten bei magenta-farbener Beleuchtung auf und singen a capella, das reicht schon, um eine einzigartige Stimmung zu erzeugen.

Tradition wiederbelebt

Künstlerischer Leiter und Herz der Gregorian Voices ist Georgi Pandurov, er belebt mit seinem Ensemble die Musik der orthodoxen Liturgie und auch jene der frühen Tradition der Kirchenmusik wieder. Oft werden neuere Stücke aus späteren Jahrhunderten oder sogar aus der heutigen Zeit auf die alte, gregorianische Weise gesungen, und man kann hören, dass es immer gut passt. Das schlichte Konzept aus einheitlichen Kostümen, gedimmtem Licht und mehrstimmiger Musik kommt beim Publikum gut an, die Epiphaniaskirche war voll besetzt. Alle acht Sänger der Gregorian Voices haben eine klassische Gesangsausbildung, was man auf jeden Fall hören kann.

Der erste Teil ihres Programms besteht aus sakralen Gesängen, wie zum Beispiel das bekannte Stück „Panis Angelicus“, dessen Text aus einem Hymnus des 13. Jahrhunderts stammt. In der orthodoxen Kirche wird Weihnachten erst im Januar gefeiert, dazu passte das Weihnachtslied „Gaudete“ aus dem 16. Jahrhundert mit seiner wunderschönen Melodie. Viele Künstler haben ihre eigene Version davon veröffentlicht, darunter auch die Synthie-Band Erasure, die in den 80er Jahren sehr erfolgreich war. Der bekannteste gregorianische Pop-Song durfte natürlich nicht fehlen: „Ameno“ von der New-Age-Band Era von 1997. Das Lied ist in einer Fantasiesprache geschrieben, das dem Latein ähnelt und wird gerne als Hintergrundmusik genutzt, wenn Mönche oder düstere Klostermauern in einer Szene vorkommen.

Im zweiten Teil bewiesen die Gregorian Voices, dass auch moderne Songs zu ihrem Stil passen. Doch ganz ohne sakralen Hintergrund ging es dann doch nicht, immerhin war unter den Liedern „Hallelujah“ von Leonard Cohen und „Amazing Grace“, ein Klassiker unter den englischsprachigen geistlichen Liedern. kge

