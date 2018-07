„Grabsteine sind alle im Original erhalten“

Anzeige

Zu einem Rundgang mit Besichtigung der beiden jüdischen Friedhöfe hatte die CDU Feudenheim eingeladen. „Wir veranstalten seit 2010 nun schon unsere Rundgänge, parallel zum Verein für Ortsgeschichte. Zweimal im Jahr gibt es Führungen, Thema war zum Beispiel schon mal die sieben Hügel“, sagte Alexander Fleck, Ortsvorsitzender der CDU Feudenheim. Von der Synagoge in der Neckarstraße sei nichts mehr zu sehen, dafür aber von den beiden Friedhöfen.

Männer nur mit Kopfbedeckung

Das Interesse an der Führung war groß, 57 Leute hatten sich am Friedhofseingang in der Talstraße eingefunden, die Herren mit Kopfbedeckung, denn so ist es Brauch bei m Besuch von jüdischen Friedhöfen. Von der Baseball-Kappe bis zur Skimütze war alles dabei, auch das Original, die Kippa. Für Hutlose hatte Fleck Reserve-Kippas dabei. Der Vortrag begann auf dem neueren Friedhof, der ab 1900 genutzt wurde. „Warum haben die Feudenheimer Friedhöfe die NS-Zeit überstanden?“, lautete die Einstiegsfrage, gestellt von Markus Enzenauer vom MARCHIVUM, ehemals Stadtarchiv Mannheim. Der Historiker arbeitet gerade an einer Promotion über die Ilvesheimer Juden, bei den Feudenheimern kennt er sich ebenfalls aus. Doch bevor er die Ausgangsfrage beantwortete, ging es zurück zu den Anfängen. „Nach dem Dreißigjährigen Krieg kam es zur Ansiedlung von Juden in der Kurpfalz, nachdem der damalige Kurfürst aus dem niederländischen Exil zurückgekehrt war“, erläuterte Enzenauer.

Manche Namen tauchten schon in alten Dokumenten der Kurpfalz auf. In Feudenheim gibt es Nachweise erst ab 1775, resultierend aus einer Volkszählung. Die jüdische Bevölkerung wuchs, im Jahre 1800 kam der Wunsch nach einer Synagoge auf, diese wurde 1819 erbaut. Ab 1827 gehörte Feudenheim zum Rabbinatsbezirk Ladenburg, ein Rabbi war für viele Gemeinden zuständig.