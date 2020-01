Gregorianik mit Pop gemischt

Am 20. Januar treten um 19 Uhr in der Kulturkirche Epiphanias The Gregorian Voices mit ihrem Programm „Gregorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute“ auf. Der Chor reichert frühmittelalterliche gregorianische Choräle durch Pop-Songs an und will sie auf diese Weise neu beleben.

Eintrittskarten zum Konzert gibt es unter anderem bei der bft-Tankstelle, Lilienthalstraße 210, der Buchhandlung Waldkirch, Hauptstraße 69a, bei der Kulturkirche Epiphanias, Liebfrauenstraße 21, beim „MM“-Ticketshop, P7, 22, und im Internet unter eventim.de. Karten kosten im Vorverkauf 22.90 und an der Abendkasse 25 Euro. Einlass und Abendkasse ab 18 Uhr. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020