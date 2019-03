Große Freude über die „närrischen“ Pokale

Es ist schon gute Tradition: Auch in diesem Jahr fanden wieder die Prämierung und die Pokalübergabe für die Teilnehmer des Feudenheimer Fasnachtszuges statt, die sich für ihren Auftritt besonders ins Zeug gelegt hatten oder am meisten im Gedächtnis der Zuschauer hängen geblieben waren. Sieger sind die Insulana Ilvesheim, die Teutonia-Sänger und die Feudenheimer Landfrauen.

Es war bereits der 67. Umzug in Feudenheim. Für die Prämierung hatten sich die Organisatoren und „Fasnachter“ im Restaurant Wartburg getroffen. Das Besondere am Feudenheimer Fasnachtszug ist, dass er noch einer der wenigen kleinen ist, die in den Vororten stattfinden. Trotzdem zieht er Besucher aus der ganzen Region an.

„Der Umzug war auch in diesem Jahr wieder der Renner, obwohl er nicht ganz reibungslos über die Bühne ging“, sagte Werner Barth, Zug-Organisator und Mitglied der Mannheimer Karneval-Kommission. Durch einen parkenden Pkw in den engen Straßen Alt-Feudenheims war es zu einer Verzögerung gekommen (wir berichteten).

2020 kurze Kampagne

„Nächstes Jahr findet der Umzug am 25. Februar statt, das ist relativ früh. Die Kampagne ist dann zwei Wochen kürzer als in diesem Jahr. Die Planung ist ziemlich zeitintensiv, daher ist es wichtig, möglichst früh zu wissen, wer mitmachen will.“ Bei der Organisation kooperieren die Karnevalsvereine mit der Bürgergemeinschaft Feudenheim.

Bei der Pokalverleihung wurden von einer fünfköpfigen Jury, die aus Mitgliedern verschiedener Vereine bestand, drei Zugteilnehmer in drei Kategorien bewertet. In der Kategorie „Größte Gruppe“ landete der KV Hellesema Grumbe auf Platz drei, die KG Lallehaag schaffte es auf den zweiten Rang. Den ersten Platz belegte der KV Insulana Ilvesheim mit seinem zum Schiff umgestalteten Wagen. In der Gruppe „Schönster Motivwagen“ durften sich erneut die Insulaner freuen, und zwar über den dritten Platz. Den zweiten Platz belegte der Lallehaag, den Pokal holten sich hier die Sänger der Teutonia, die ihren Wagen unter dem Motto „Datenschutz“ dekoriert hatten.

In der Kategorie „Originellste Gruppe“ hatte sich der Trommelpalast Käfertal auf den dritten Platz getrommelt, Zweiter wurde hier die Narrebloos. Auf dem ersten Rang landeten die Landfrauen Feudenheim mit ihren originellen, von Tanja Strohmer kreierten Dampfnudel-Kostümen.

Der Klaus-Peter-Becker-Pokal, den bereits die ehemalige Stadtprinzessin Miriam I. erhalten hatte, ging nun auch an Gerhard Hitter. Hitter ist ein Narrebloos-Urgestein und zudem auch Ehrenpräsident des Vereins. kge

