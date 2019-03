Großer Spaß für „Blumenkinder“

Wahrlich bombastisch, was die Narrebloos Prinz Max ihrem bestens aufgelegtem Publikum bei der ersten Prunksitzung in der ausverkauften Kulturhalle offerierte: einen hervorragend zubereitenden Mix aus tollen Showbeiträgen, stimmungsvollen Gesängen, rassigen Tänzen und hervorragend gewürzten Bütten. Und das alles – bis auf den zackigen Auftritt der Offiziersgarde der „Gowe“ aus Wallstadt – mit vielen jungen Akteuren aus den eigenen Reihen.

Tolle Kostüme

Da kam auch der Ehrenpräsident der Karneval Kommission Mannheim, Georg Wolf, richtig ins Schwärmen. Auch die Besucher der weiteren Narrebloos-Sitzungen am Samstag und Sonntag durften sich über ein Spektakel der Extraklasse freuen – unter dem Motto „Mit Liebe im Herzen und Blumen im Haar feiern wir die Fasnacht dieses Jahr“.

Mit jeder Menge Witz gewürzt und schwungvoll schon die Begrüßung durch Präsident Ingo Bauer und Co-Moderator Michael Freund im Flower-Power-Look, mit Jimmy Hendrix an der Querflöte, Rainer Langhans und Uschi Obermaiers Töchtern. „So haarig war die Narrebloos noch nie“, fand der Präsident.

Er versprach, dieses Mal keine Witze über Wallstadt zu machen. Doch die Halle dort sei schon eine „Katastrophe“. Ihre Nachbargemeinde habe keinen Raum, um wie hier in Feudenheim die Gemeinschaft zu pflegen. „Wir hoffen mit den Wallstädtern auf eine neue Halle, so wie auch mit unserem maroden Prinz Max“, sagte der Präsident.

Viel Lokalkolorit

Noch ehe das Programm begann, heizte das Duo music4you dem Publikum schon einmal kräftigt ein. Was die Bütten bei der Narrebloos Sitzung von den Auftritten so genannter Profis unterschied, war die erfrischende Authentizität und das Lokalkolorit. Bas Kathrin‘s Urenkelin (Stefanie Elett) wies mit spitzer Zunge nicht nur auf Missstände in der Welt hin, sondern machte auch dem Ärger über „durchgehend Tempo 30 auf der Hauptstraße in Feudenheim“ Luft.

Der singende Pfarrer Veit Rutkowski – laut Präsident Bauer „karnevalistische Speerspitze von Maria Magdalena“ – erzählte von seinem ersten persönlichen Liebeskummer in der Flower-Power-Zeit. Die erst achtjährige Sophia Rösch schob keck und selbstbewusst einen amüsanten Werbeblog für die Narrebloos-Sponsoren dazwischen.

Zickig und hinterfotzig hauten sich Kriemhild & Ernestine (Christiane Frank und Sabine Wieser) allerlei Bosheiten um die Ohren. Die erste „Rakete“ des Abends wurde gezündet für „Die Trumps aus de Palz“ (Philip Keller, Achim Bauer und Elferrat Georg Sommer), die den amerikanischen Präsidenten köstlich parodierend aufs Korn nahmen. Einkaufserfahren und mit blähendem Sauerkraut im Magen sorgte Sigi Gauch für weitere Heiterkeit.

Ein Knaller in der Bütte war die Präsidentin der Frauen Fasnacht Feudenheim (FFF), Irmi Betz, die als schrille Alte für Lachsalven sorgte. Zwischendurch zündeten junge Aktive ein wahres Tanzfeuerwerk: Die Bloosies, die als niedlicher Kätzchen über die Bühne purzelten oder die MammaMia Jazz Dancers, die ordentlich krachen, ließen.

Raketen zünden

Daniela I. und Dirk II., das Stadtprinzenpaar, war begeistert von der „großartigen Stimmung“. Nach dem Auftritt der Narrebloos-Buwe, die im Walzertakt mit scheppernden Bierkästen über die Bühne tänzelten, ertönten laute „Zugabe!“-Rufe. Die zweite „Rakete“ des Abends wurde gezündet für die BloosBrothers, die mit wehenden Achselhaaren und einer bunten Schirm-Schau die Halle in ein Tollhaus verwandelten.

Viel Beifall gab es auch für den fetzigen Tanz der Narrebloos Girls und Sexy Boys. Auch musikalisch wurde Erstklassiges geboten: Fantasievoll verkleidet nahm die Frauen Fasnacht Feudenheim (FFF) die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise in den Süden. Bei den Mannheimer Liedern der Töchter Feudenheims (Laura Benz, Melissa und Sarah Freund, Mona Kourschil) sangen alle im Saal mit.

Als „Klatschreporter“ brachten Ingo Bauer, Michael Freund, Andreas Förter und Peter Jaspers schließlich den Saal zum Kochen mit einer Klasse-Mischung aus Hintersinnigem und Kokolores. Zum Finale kamen alle Akteure noch einmal auf die Bühne zusammen zu einem herrlich bunt Bild, um dann mit dem kräftig applaudierenden Publikum das traditionelle Narrebloos Schlusslied anzustimmen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019