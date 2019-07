Großes Fest am Brunnen

Die Bürgermeinschaft lädt am Samstag, 6. Juni, zum Feudenheimer Brunnenfest am Rathaus. Los geht es mit der offiziellen Eröffnung um 14 Uhr, gefeiert wird am Brunnen bis 22 Uhr. Von 14 bis 17 Uhr spielen dann die Hoeysuckle Twins. Das musikalische Programm setzen um 18 Uhr die Secret Three fort.

Die Gäste werden vom ASV mit Steaks, Bratwürsten und Cocktails versorgt, beim DJB Steuben gibt es Hamburger, Wurstsalat und Getränke, die Narrebloss Prinz Max steuert Bier und Radler bei, die SPD serviert Kaffee und Kuchen. Das Team vom Theodor Fliedner Haus hat Deftiges und Süßes im Angebot, es gibt deftige Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe, Maultaschen sowie süße Desserts wie Erdbeerbecher oder Eiskaffee. scho

