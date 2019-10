„Grüne Couch“ kehrt zurück

Gestartet im Jahre 2018, weitergeführt in 2019: Die musikalische Talkshow „Grüne Couch“, die von Madeleine Sauveur moderiert wird, geht in die nächste Runde. Dieses Mal zu Gast ist der Kabarettist, Entertainer, Chansonnier, Autor, Schauspieler und Regisseur Ulrich Michael Heissig, auch bekannt als Irmgard Knef. Für die musikalische Unterhaltung wird Clemens Maria Kitschen dabei sein. Zusätzlich wird Sauveur Ausschnitte aus ihren Programmen zeigen und alte sowie neue Lieder singen.

Die Show findet am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr in der Feudenheimer Kulturhalle, Spessartstraße 24 - 28, statt. Tickets sind im Vorverkauf für 20 Euro und an der Abendkasse für 24 Euro zu erwerben. jme

