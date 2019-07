Gut gelungene Überraschung

Er kommt in kurzen Hosen, Sandalen, schaut völlig irritiert – denn seine Frau Heike sprach von einem „Grillfest bei Freunden“. Aber nun steht Andreas Spatz im Hof der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim. Dorthin haben seine Kinder heimlich die Uniform gebracht. Denn an diesem Abend wird Spatz zum Ehrenkommandanten der Abteilung ernannt – eine offizielle, vom Gemeinderat beschlossene und zuletzt 2002 vergebene Auszeichnung.

„Die Überraschung ist gelungen. Ich bin geplättelt, emotional aufgewühlt“, kann Spatz in dem Moment nur sagen. Schließlich hatte der 58-Jährige sein Amt nach 16 Jahren bereits im April an Marco Lorig, 37 Jahre alter Wirtschaftsinformatiker und Unternehmer, übergeben.

Doch er und die ganze Mannschaft bereiteten heimlich die Ehrung vor, zu der dann zahlreiche Vertreter aus Politik, Feuerwehr und Feudenheimer Vereinen herzlich gratulieren.

„16 Jahre Kommandant – das ist nicht alltäglich, schon gar nicht selbstverständlich“, so Marco Lorig. Spatz habe sich „mit Herz und Verstand bei uns und für uns engagiert“, mit Kraft und Ausdauer den in Eigenleistung vorgenommenen Dachausbau geleitet und es geschafft, trotz des Wegfalls der Wehrpflicht und damit des Ersatzdienstes für Nachwuchs bei der Wehr zu sorgen.

„Immer den Menschen gesehen“

Über 50 Aktive und 25 Mitglieder der Jugendfeuerwehr seien „ein solides Fundament“, dankt Lorig. Zudem habe Spatz rechtzeitig den Generationswechsel eingeleitet. „Wir können stolz auf Dich sein“, sagt sein Nachfolger, betont aber zugleich: „Du hast nicht nur den Feuerwehrmann, sondern immer den Menschen gesehen, für jeden Kameraden ein offenes Ohr gehabt“.

Die menschliche Seite stellt auch Michael Epp, zehn Jahre lang der Stellvertreter von Spatz, in den Mittelpunkt seiner Laudatio. Er hebt hervor, wie gut es Spatz gelungen sei, die Mannschaft zu motivieren, ja zu, so Epp ausdrücklich, „beflügeln“ und einen großen Gemeinschaftsgeist zu erzeugen. Seine Amtsführung sei stets von „Leidenschaft, Beharrlichkeit und Loyalität“ geprägt gewesen: „Mit Dir hat es immer Spaß gemacht, in guten wie in schlechten Zeiten“, so Michael Epp.

Die offizielle Urkunde der Stadt überreicht dann Karlheinz Gremm, der Kommandant der Mannheimer Feuerwehr. Zugleich stellt er klar: „Das ist kein Automatismus, wenn jemand ausscheidet!“ Bei Spatz, 1982 in die Feuerwehr eingetreten und schon ab 1989 Führungskraft war, lägen „ganz besondere Verdienste um das gesamte Mannheimer Feuerwehrwesen“ vor: „Er war immer ein sehr engagierter Streiter, stets eloquent, schlagfertig, streitbar im Sinne der Sache, aber konstruktiv“, lobt Gremm. Zugleich freute er sich, dass Spatz aktiv bleibt – als Sonderbeauftragter für Waldbrandbekämpfung, denn diese Spezialaufgabe soll den ehrenamtlichen Feudenheimer Feuerwehrleuten künftig noch zusätzlich übertragen werden.

Historischer Helm als Geschenk

Mit sehr humorvollen Reinem in Mannheimer Dialekt macht schließlich Markus Appel, Vorsitzender vom „Kurpfälzer Verein für Feuerwehrgeschichte Mannheim“, die Riege der Laudatoren komplett. Und er hat im Namen der Feudenheimer Abteilung ein ganz besonderes Geschenk für Spatz: einen goldglänzenden Messighelm mit rotem Federbusch, wie ihn früher Kommandanten getragen haben.

Kerstin Bäumer, Vorsitzende vom Kerweverein, und Walter Ampersberger für den Bund der Selbständigen (BDS) danken schließlich auch mit einem Präsent: „Wir sind froh, dass die Feuerwehr immer für die Bevölkerung da ist, ob bei der Kerwe oder der Aufstellung des Weihnachtsbaums“, so Ampersberger.

