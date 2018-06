„Haben Pionierarbeit geleistet“

Anzeige

Seit einem Vierteljahrhundert sorgt der Kulturtreff „Altes Rathaus“ nun schon für die kulturelle Unterhaltung der Feudenheimer. Das Jubiläum feierte der Kulturverein mit einer kleinen Ausstellung, konzipiert von Christina Altmann und May-Britt Hiemenz vom Programmausschuss. Gründungsprotokolle, Fotos und Zeitungsartikel erinnerten an die vielen erfolgreichen Veranstaltungem, mit denen das Team um die Vorsitzende Christine Schaefer das Leben im Stadtteil bereicherte – mit Lesungen, Ausstellungen, Kleinkunst, Länderabenden und Musik.

In ihrer Festansprache blickte die Erste Vorsitzende auf die vergangenen 25 Jahre zurück. Die Idee, einen Kulturtreff zu gründen, sei auf Frank-Ulrich Vogely zurückzuführen. Der Germanist und Musiker habe damals Leute in seine ausgebaute Scheune gegenüber dem Alten Rathaus zu kulturellen Begegnungen eingeladen. Als die ehemaligen Räume der Polizei im Anbau des Feudenheimer Rathauses 1992 frei wurden, ergriffen engagierte und kulturinteressierte Feudenheimer Bürger die Chance. Die Stadt habe ihnen die Räume mietfrei überlassen, unter der Bedingung, dass sie einen gemeinnützigen Verein gründeten, so Schaefer.

Abwechslungsreiches Programm

Sie berichtete: Im Frühjahr 1993 wurde der Verein Kulturtreff „Altes Rathaus“ ins Vereinsregister eingetragen. Erste Vorsitzende war Annemarie Andritschky. Heute bietet der Kulturtreff unter dem Vorsitz von Christine Schaefer ein abwechslungsreiches Programm. Die Ausstellung zeigt einen Ausschnitt aus den Höhepunkten der vergangenen 25 Jahre. „Wir haben Pionierarbeit in Stadtteilkultur geleistet“, erklärte die Vorsitzende stolz.