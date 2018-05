„Haben Versetzung niemals zugestimmt“

Anzeige

Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Gartenschaugesellschaft, sagt im Gespräch mit dieser Zeitung zu, die Anliegen der Kleingärtner zu berücksichtigen: „Es wird jeweils eine neue Hütte gebaut, ein neuer Weg, alles andere werden wir irgendwie herstellen können.“ Natürlich gebe es auch eine landschaftsplanerische Begleitplanung, die Tiere würden umgesiedelt.

Seinem Eindruck nach habe der Vorstand der Kleingärtner der Verlegung von 40 Parzellen zugestimmt, um eine Zerschneidung des Geländes zu vermeiden. „Mit diesem Vorschlag waren alle zufrieden“, so Schnellbach. Die Planungen sehen vor, alles was westlich des zukünftigen Radschnellweges liege, jetzt zu realisieren.

Die betroffenen Kleingärtner sträuben sich. Beisitzer Karl Gebert sieht nicht ein, warum er weichen soll, „bloß weil von Grün auf Grün gemacht wird.“ Aus seiner Sicht ergibt die Planung keinen Sinn, „gerade weil die Anlage tief liegt – die ist ja schon aus dem Weg.“ Und von wegen Frischluftzufuhr: „Wir haben Süd- oder Südwestwind im Sommer, da bläst nichts in Richtung Innenstadt.“ Er hängt an seiner Parzelle, die er seit 28 Jahren hegt und pflegt: „Wenn im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, liege ich im T-Shirt in meiner Hängematte. Da ist so schön warm, das kann man nicht ersetzen.“ Walter Müller (73) hat seit 43 Jahren einen Garten in der Feudenheimer Anlage und empfindet die Situation „wie ein Damoklesschwert, das über uns hängt. Ich verstehe nicht, wie man einen Radweg mitten durch unsere Anlage planen kann, ohne uns eine einzige Alternative aufzuzeigen.“

Filmbeitrag zeigt Wege

Dabei wären diese durchaus vorhanden. Der Grünen-Bezirksbeirat Ulrich Schaefer zeigt mit einem Filmbeitrag auf, wie das vorhandene Wegenetz in Richtung Feudenheim beziehungsweise Käfertal aufgegriffen werden kann, ohne dass eine bis zu acht Meter breite Trasse quer durch die Au geführt werden müsste. So könne etwa die bereits vorhandene Rampe an der Straße Am Aubuckel genutzt werden, wenn man den Radweg durch die Au auf einem kurzen Abschnitt nach links verschwenke. Auch das Umweltforum Mannheim hat sich über eine Alternative Gedanken gemacht.

Der vom Kleingartenverein beauftragte Rechtsanwalt Rolf Dieter unterstützt das Anliegen der Kleingärtner, nach Lösungen für eine weniger belastende Trassenführung zu suchen. „Wenn schon in die Kleingärten eingegriffen wird, dann muss man schauen, ob es nicht auch mit weniger massiven Maßnahmen geht“, meint er. Vom Vertrag her dürfe die Stadt nur in die Kleingärten eingreifen, wenn es keine Alternativen gäbe. Nach seiner Auffassung ist die Trasse bisher nicht rechtsverbindlich festgelegt. Dies müsse durch den Gemeinderat der Stadt Mannheim erfolgen, die Bundesgartenbaugesellschaft habe bei der Planung nur beratende Funktion.

Michael Schnellbach sieht den Leitentscheid vom 23. Mai 2017 für die weitere Planung als verbindlich an und stellt klar: „Der neue Radschnellweg ist wesentlicher Bestandteil des Wettbewerbs Grünzug Nordost/Buga und wird durch die Bundesgartenschaugesellschaft realisiert.“ Maßgebend dafür sei die vom Büro RMP vorgeschlagene Streckenführung.

