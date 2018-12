„Hier lebt einer vom anderen“

Im Januar wären es 30 Jahre gewesen, aber das Jubiläum am Standort kann Stinshoff-Schuhe in der Hauptstraße nicht mehr feiern – Mitte Januar wird der rund 400 Quadratmeter große Laden aufgegeben. Hans Menninger, für das Marketing des Wittener Filialisten zuständig, erklärt das Aus seiner Feudenheimer Filiale so: „Der Mietvertrag lief aus, da muss man dann realistisch überlegen, ob man weitermacht“. Die Konkurrenz aus dem Internet, das veränderte Kaufverhalten jüngerer Generationen habe den Ausschlag gegeben, diese Frage in seinem Hause mit nein zu beantworten.

Sensibles Gebilde

Stinshoff ist der vierte Laden, der in jüngster Zeit in der besten Einkaufslage des Stadtteils geschlossen wird. In einem so sensiblen Gebilde wie dem Ladenmix in einem Stadtteil ist üblicherweise ein Grund, genauer hinzusehen. „Das haben wir auch“, sagt Doris Kirsch, die rührige Vorsitzende des Bunds der Selbstständigen (BDS) in Feudenheim. „Sorgen für den Standort muss man sich nicht machen“, gibt Kirsch Entwarnung, „die Gründe sind vielfältig, und eines der Geschäfte hat inzwischen schon neue Mieter gefunden.“

Im Obstladen ist mit einem italienischen Feinkosthändler, der auch Obst ins Sortiment aufnehme, ein Nachfolger schon am Start. „Das ist wichtig für uns, und das wird auch gut laufen.“ Ein Elektroladen sei aus gesundheitlichen Gründen geschlossen worden, bei wieder anderen wie einem Wohnaccessoire-Geschäft sei das Sortiment eben auch auf Laufkundschaft angewiesen. „Ein toller Laden mit Klasse-Sachen, aber Laufkundschaft wie in der Innenstadt gibt es bei uns so nicht. Und zudem ist Feudenheim stadtnah, das sind es eher die Dinge des täglichen Bedarfs, die hier im Stadtteil gekauft werden.“ Auch die Ladengröße spiele eine Rolle, bei Stinshoff waren es 400 Quadratmeter – „das ist doch eher groß für die Hauptstraße“, erklärt Kirsch, und es sei nicht so leicht, den entsprechenden Flächenumsatz zu machen.

Die BDS-Chefin sieht auch in interessanten, kleinen Sortimenten, die ein Alleinstellungsmerkmal bieten, sich eine Nische gesucht haben, eine gute Chance, „damit hat sich mancher hier seinen Kundenstamm geschaffen“. Wolfgang Miodek von der städtischen Wirtschaftsförderung pflichtet ihr hier bei: „Das stimmt, und ich möchte sagen, dass Feudenheim gerade in der Hauptstraße eine an sich intakte Geschäftslage hat, hier lebt einer vom anderen“. Die Stadt achte genau darauf, schließlich sei in ihrem Zentrenkonzept festgeschrieben, in den Stadtteilkernen den Besatz zu halten oder auszubauen.

Mit der Wirtschaftsförderung tausche man sich regelmäßig aus innerhalb ihrer Organisation, meint die BDS-Vorsitzende, „die Sache mit Stinshoff beispielsweise habe wird dort kommuniziert, an die Stadt wenden sich ja oft mögliche Interessenten, die ein Objekt suchen“. Ein Nachfolger steht ihres Wissens noch nicht fest: „Wir hoffen, dass der Vermieter, ein Investor, da ein glückliches Händchen hat“.

Schließlich müsse die Mischung stimmen, aber das sei es nicht allein. „Wir vom BDS versuchen in vielfältiger Weise, die Gewerbetreibenden zu unterstützen, wir organisieren Aktionen vor Ort wie etwa die Aufstellung des Weihnachtsbaums oder mit unseren Weihnachtssternen, die wir am 8. Dezember an drei Stellen in der Hauptstraße verteilt haben.“

Und auch die Feudenheim-Card sei gut angenommen worden. „Da geben die teilnehmenden Betriebe für die Karteninhaber einen bestimmten Rabatt oder haben Sonderaktionen im Programm.“ 40 Geschäfte haben sich dazu bereitgefunden, „aus dem Stand – darauf sind wir stolz. Auf der Homepage bds-feudenheim.de sind alle vermerkt.“

Kundenbindung erhöhen

Der Handelsfachmann aus dem Rathaus weiß um die Bedeutung solcher Initiativen – Wolfgang Miodek: „Jede Idee, die Gewerbetreibende zusammenbringt, hilft der gesamten Einkaufslage. In Feudenheim funktioniert das vorbildlich.“

Doris Kirsch jedenfalls versteht diese Aktionen immer auch als Kundenbindung. „Die Zeiten, in denen man morgens nur die Ladentür aufsperren muss, und alles läuft dann von alleine, sind vorbei“, sagt sie. Und deshalb hofft sie auch auf die Unterstützung der Stadt, wenn es um das Stadtteilticket geht: „Damit könnte man kostengünstig auf der Hauptstraße mit der Bahn fahren, das würde uns auch wieder weiterhelfen.“

