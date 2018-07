Hommage an Nelson Mandela

Anzeige

Aufruf zu Schutz gegen Aids

Über all dem ausgelassenen Tanz und Gesang schwebt jedoch eine dunkle Wolke, die den vielen Aids-Toten gilt. Kerzen flammen auf und ein andächtiger Gesang fordert: „Trefft Vorsorge, denkt an eure Familien, kümmert euch um die Waisenkinder!“ Alle Lieder, die hier, teils a capella, teils begleitet von Keyboard, Drums und Bass, so wunderbar die Stimmungen wiedergaben, wurden ausschließlich in der Zulu-Sprache gesungen.

Doch Dank der Rahmenerzählung von Annette Lennartz und der eindringlichen Rhythmen und Melodien sowie des perfekten mimischen Spiels der gut 70 Chormitglieder öffnete sich den Besuchern ein Südafrika der Schwarzen, das stolz an alten Traditionen hängt und um seine Rechte und Freiheiten kämpft.

Tänze, wie die der Buschmänner und der Goldminenarbeiter (Gummistiefeltanz) lösten sich ab mit modernen Tänzen, wie dem Pata Pata, den Miriam Makeba in aller Welt bekannt machte. In Johannesburg trifft Tradition auf Moderne, im Stadtteil Soweto heizen die Schlachtlieder zum Freiheitskampf an. So viele Tote und Verletzte werden beklagt.

Ob Arbeits-, Liebes- oder Kampflieder – dieses Musical machte bewusst, wie viel Kraft aus Melodie und Rhythmus gewonnen werden kann. Die Wiederholungen der einfachen Texte versetzen in einen tranceartigen Zustand, reißen mit. Am Ende tanzte die Epiphaniaskirche und ließ sich anstecken vom Gesang der beiden wundervollen Afrikachöre.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018