Humorvolle Texte und flotte Lieder

Malte Zimdahl ist nicht nur für die musikalische Organisation sowie Gestaltung von Plakaten, Tickets und Programmheft der Feudenheimer Kultur-Events zuständig: Er steht auch selbst als einer der Künstler auf der Bühne. Denn als Klavierkabarettist weiß der 26-Jährige genau, welche Themen beim Publikum ankommen. Mit seinem aktuellen Programm „Gefühlsbedingt III“ hat er in der Kulturhalle Feudenheim die rund 85 Zuschauer einen Abend lang auf hohem Niveau unterhalten.

So plaudert Zimdahl ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, ungeniert aus dem Nähkästchen. Er widmet sich Gefühlen, aber auch Problemen, rhetorisch hübsch verpackt in flotte Lyriks. Zimdahl, der bereits von Kindesbeinen an Klavier spielt, beherrscht das Instrument virtuos. Neben eigenem Liedmaterial interpretiert er auch Stücke von Bodo Wartke und würzt seine musikalischen Werke mit humoristischen Ankündigungen.

Nur noch Werbung für Viagra

In Wartkes flottem Lied „Probleme, die ich früher noch nicht hatte“ sinniert er nicht zuletzt über die Schwierigkeit, eine Krawatte zu binden. Außerdem sinniert er über die Frage, warum er sich früher über Post gefreut hat und inzwischen nur noch Werbung für Viagra per Mail erhält, seine Freundin schwanger ist – aber nicht von ihm, sowie der Kauf eines Kaffees ihm Entscheidungsschwierigkeiten bereitet.