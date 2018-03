„Ich liebe es, zu irritieren“

Anzeige

Ihre Bilder wecken die Sehnsucht nach Wellen und Meer: Gitta Kohls stellt derzeit im Kulturtreff Altes Rathaus in Feudenheim einen Teil ihrer Werke aus. Was allen Bildern gemeinsam ist, ist das Thema Wasser. Große Leinwände mit angedeuteten Linien aus Zeichenkohle, Acrylfarben oder natürliche Pigmente – die Bilder von Gitta Kohls strahlen große Leuchtkraft aus.

Im Foyer des Kulturtreffs hängt ein großformatiges Werk in Form einer Tapisserie, einer nicht zurechtgeschnittenen und auf Keilrahmen gezogenen Leinwand. Die bemalte Leinwand hängt einfach so da und schmiegt sich in die Ecke des Raumes. „Manche Leute können mit der Tapisserie nichts anfangen“, erklärt die Künstlerin. Ihre Bilder malt Gitta Kohls auf dem Boden. Keine Staffelei kommt zum Einsatz. „Ich will den Schwung, das Gestische“, bringt sie ihre unbequeme Malweise näher. Manchmal legt sie mehrere Leinwände nebeneinander und zieht mit großem Schwung einen in Farbe getauchten Pinsel über alle Bilder. Diese Art der Übermalung ist für sie ein Prozess, der ihr sehr wichtig ist. „Wenn mir etwas nicht gefällt, wird es mit einem entschiedenen Pinselstrich verändert“, erläutert Gitta Kohls. Das ist allerdings mit einem großen Risiko verbunden, denn es kann sein, dass es hinterher nicht passt.

Ihre Bilder malt Gitta Kohls, ohne vorher Kompositionsskizzen anzufertigen. „Was ich sehe, bleibt hängen und kommt beim Malen raus“. Manchmal schaut sie sich Fotos an vorm Malen und legt dann los. Ihre Bilder haben immer etwas mit Wasser und Meer zu tun, auch sind oft Menschen darauf zu sehen.