Im Mittelpunkt steht das Kundengespräch

Und das Fachgespräch mit den Kunden zu führen, ist – trotz aller Rahmenprogramme – immer noch das Hauptanliegen auf Ausstellerseite. „Wir wollen unsere Kontakte im Privatkundenbereich stabilisieren“, begründete Manuel Ritter, Inhaber des Handwerksbetriebs Team Ritter auf der Vogelstang. „Wenn nur ein, zwei Kontakte zustandekommen, ist das schon gut“, ergänzte Tim Bührer. Der 31-Jährige ist Projektleiter im Bereich Malen und macht gerade seinen Meister. „Wir kennen uns aus im Innenausbau“, so Ritter. Das Unternehmen mit zwölf Mitarbeitern bietet individuell maßgeschneiderte Möbellösungen und im Verbund mit Partnern Komplettlösungen beim Innenausbau an. Aus Platzgründen ist die Firma vor einem drei Viertel Jahr von Käferal ins Gewerbegebiet Vogelstang umgezogen.

Auch bei Heim & Haus entsteht vieles aus einer Hand. Das Unternehmen hat nicht nur moderne und vielfältig kombinierbare Dachfensterlösungen im Angebot, sondern ist auch spezialisiert auf Markisen. So kann der Kunde aus 150 Stoffen auswählen. Diese sind komplett Spinndüsen gefärbt. „Das macht dann nachher auch die Farbechtheit aus“, garantiert Andreas Hölzer keine Flecken und ausgebleichte Stellen. Eine zusätzliche Besonderheit sind die solarbetriebenen Verblendungen, die nach vorne senkrecht ausfahren, wenn die Sonne mal besonders tief stehen sollte.

Werner Hermann, Projektleiter von Ascura in Viernheim, stellte das Bausystem Isorast vor, das beim Bau von Passivhäusern zum Einsatz kommt, keine Wärmebrücken entstehen lässt und eine konstante Wandinnentemperatur von 18,5 Grad garantiert. „Sie sparen auf 60 Jahre bei den Energiekosten 30 000 Euro“, so der Experte. Am Ende war Veranstalter Gerhard Leibensperger mit beiden Messetagen vollauf zufrieden. „Der Samstag ist erfahrungsgemäß immer ein wenig verhaltener“, weiß er. Aber Tag der Helfer und Gewerbeschau seien nahtlos ineinander übergegangen. „Das war eine richtig runde Sache.“

