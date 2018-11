Immer im Dienst für die Schwachen

Mit Teilnehmern aus allen 34 Ortsverbänden von Altlußheim bis Oberflockenbach feierte der VdK-Kreisverband Mannheim in der Feudenheimer Kulturhalle sein 70-jähriges Bestehen. Bereits 1945 hatten sich nach Kriegsende die ersten Ortsgruppen gebildet. Damals noch mit dem Ziel, Kriegsopfer und Hinterbliebene zu betreuen. 1946 kam der Sozialverband auf 3500 Mitglieder. Heute sind es bundesweit 1,9 Millionen. Galt es damals noch, Erholungs- und Heilkuren an Kriegsgeschädigte zu vermitteln, gestaltet sich der Aufgabenbereich des Sozialverbandes heute weitaus komplexer.

Rentner von Armut betroffen

In der voll besetzten Kulturhalle Feudenheim betonte Ulrike Mascher, Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Bayern und Ehrenpräsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, den eigenen Anspruch: „Wir wollen stetig etwas verbessern.“. Soziale Spaltung und Armut würden schließlich in der Gesellschaft weiter zunehmen, warnte Mascher. Und die Armut zeige viele Gesichter. Besonders betroffen seien Kinder, Frauen, Arbeitslose und Rentner. „Deshalb setzen wir uns seit 70 Jahren für die Schwachen in unserer Gesellschaft ein“, unterstrich die Ehrenpräsidentin.

Altersarmut sei ein wichtiges Thema, bestätigte gleichfalls Hans Stöcklin. „Da müsssen wir Abhilfe schaffen“, wie der kommisarische stellvertretende Vorsitzende des VdK-Kreisverbands erklärte. Deshalb biete man den 12 000 Mitgliedern auf Kreisverbandsebene auch eine Sozialrechtsberatung an.

Eines der Kernthemen des Sozialverbandes bleibe aus diesem Grund die Rente, hob Mascher hervor. Für 2019 plane der VdK deshalb eine große Kampagne mit dem Ziel einer Rentenreform, die den Menschen die Angst vor Altersarmut nehme. Eine Kernforderung bleibe, „dass alle, ob Selbstständiger oder Beamter, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen“, wie Ulrike Mascher berichtete. Auch beim Thema Pflege gebe es Verbesserungsbedarf. Momentan kämen zu wenige Pflegekräfte auf zu viele Bedürftige, stellte sie fest.

Dem offiziellen Teil folgte ein gemeinsames Essen in festlichem Rahmen. Sängerin Joanna verzauberte mit musikalischer Unterstützung von Adax Dörsam das Publikum mit ihrer Stimme. Die GymTa-Session des TSV Altlußheim zeigte als mehrfacher Deutscher- und Europameister im Schautanzsport ihr Können.

„Wir sind zum ersten Mal bei einer VdK-Veranstaltung vor Ort“, berichtete Christian Karamanis vom TSV Altlußheim . Es sei eine Ehre, vor so viel Publikum aufzutreten. Insgesamt präsentierte die Truppe fünf Solo- oder Duo-Tänze. Zuvor schon hatte der Pilwe-Fanfarenzug sein Rhythmusgefühl unter Beweis gestellt. jba

