Immer mehr junge Besucher interessieren sich für Gesundheit

Rund 3200 Besucher fanden nach Angaben des Veranstalters am Wochenende den Weg zur zweitägigen Gesundheitsmesse in der Kulturhalle. 46 Aussteller passen in Halle und Foyer, dazu ein Café. Die Messe kann sich sehen lassen, vor allem wegen der Vielfalt der Angebote vonseiten der Aussteller.

Am Eingang fiel der Blick der Besucher direkt auf den Stand mit E-Bikes, und wer eine

...