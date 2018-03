InFamilia sucht nach Räumen für Kita-Betreuung

Anzeige

Gerade zur letzten Bezirksbeiratssitzung im Februar hatte die Verwaltung ein Konzept für neue Kita-Standorte vorgelegt, um den bestehenden Bedarf für vorschulische Kinderbetreuungsplätze decken zu können (wir berichteten). Doch die Zahlen sind schon wieder Makulatur. Wie der freie Träger InFamilia e.V. mitteilt, ist die Kindertagespflegeeinrichtung am Paulusberg vom Vermieter wegen Eigenbedarfs gekündigt worden. „Wir suchen dringend nach neuen Räumen“, sendet die Geschäftsführerin Sandra Freudenberger-Nobili einen Hilferuf aus.

Insgesamt könnten 18 Kita-Plätze wegfallen und 24 sogenannte Sharing-Plätze, die sich Eltern tageweise teilen. Denn auch die Kindertagespflegestelle „Kleine Freunde“ in der Talstr. 87 soll zum Juni schließen. Hier betreut die Familiengenossenschaft neun Kinder im Alter von null bis drei Jahren. Wie Sandra Freudenberg-Nobili bestätigt, hat sich die Leiterin an InFamilia gewendet und gefragt, ob man die Tagesmütter und die bestehenden Elternverträge übernehmen könne. „Dabei befinden wir uns selber in einer absoluten Notlage“, meint die InFamilia-Geschäftsführerin. Die Situation sei aber auch für die betroffenen Eltern dramatisch: „Die haben keine Alternative in Feudenheim.“

Private Unterbringung

Zur Unterbringung der Kindertagespflegeeinrichtung können nur private Räumlichkeiten in Anspruch genommen werden. „Sonst müssen wir einen Antrag auf Nutzungsänderung stellen“, teilt Freudenberger-Nobili mit. Die Grundfläche sollte, ähnlich wie bei der ebenfalls von InFamilia betriebenen „Villa Sonnenschein“ 70 bis 75 Quadratmeter betragen. Als Betreiber müsse man eine Spielfläche von mindestens 50 Quadratmetern und einen Schlafraum von 13,5 Quadratmetern ausweisen. Hinzu komme ein kleiner Außenbereich oder Innenhof. Voraussetzung ist auch, dass die Räume ebenerdig, also im Erdgschoss liegen. „Die Küche kann als Spielraum mitgerechnet werden“, so Freudenberger-Nobili.