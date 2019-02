Infoabende zur Firmung

Die Seelsorgeeinheit Maria Magdalena lädt alle Jugendlichen, die im Zeitraum von Januar bis Dezember 2004 geboren wurden, ein, das Sakrament der Firmung zu empfangen. Für interessierte Jugendliche findet am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr ein Informationsabend unter der Kirche in St. Peter und Paul in der Hauptstraße 49 statt. Dort werden das Firmkonzept vorgestellt und alle nötigen Informationen gegeben. Danach kann man sich anmelden.

Am Dienstag, 26. Februar, um 19 Uhr wird es an gleicher Stelle einen solchen Abend auch für interessierte Eltern geben. Bei Fragen und Informationsbedarf rund um die Firmung steht die Gemeindereferentin Christine Kaiser (Telefon 0151/63 44 16 13 oderper E-Mail an christine.kaiser@ssemma.de zur Verfügung. bl

