Informationen für den Schulanfang

Die Brüder-Grimm-Schule in der Spessartstraße 24-28 lädt am Donnerstag, 15. November, um 19.30 Uhr zu einem Informationsgespräch für Eltern von Schulanfängern. Alle Kinder, die zum 30. September 2019 das sechste Lebensjahr vollendet haben, werden mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 schulpflichtig. Bei Jungs und Mädchen, die bis zum 30. Juni 2020 das sechste Lebensjahr vollendet haben, kann zudem über eine frühzeitige Einschulung nachgedacht werden. Bei dem Infoabend will sich die Schule vorstellen und Fragen rund um die Einschulung beantworten. Zudem geht es um Beratungsmöglichkeiten zum Thema Schulreife und Schulfähigkeit. Der Infoabend findet in der Aula (neues Schulgebäude, EG) statt. scho

