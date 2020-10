Internationale Stücke als Anti-Brexit-Statement

Seit vielen Jahren ist Pianistin Ursula Trede-Boettcher mit der evangelischen Kulturkirche Epiphanias, in der sie regelmäßig mit abwechslungsreichen Programmen konzertiert, im Stadtteil Feudenheim einträchtig verbunden. Deshalb lässt sich die erfahrene Musikerin nicht von der Corona-Pandemie davon abhalten, dort weiterhin den Kontakt zum Publikum über die gehobene Muse zu suchen. Zusammen mit ihrem Bruder Wolfgang Boettcher am Cello, der früher Mitglied der Berliner Philharmoniker war, gab Trede-Boettcher ein Konzert unter der Überschrift „Deutsch-englisches Programm mit vier B-Komponisten“.

Strenge Schutzmaßnahmen

„Umluftheizungen sind während der Veranstaltung verboten. Sie sind aber warm angezogen“, bedauerte Moderator Werner Besier bezogen auf die derzeit geltenden Corona-Bestimmungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Mit dem Stück „Kultaselle“ von Komponist Ferruccio Busoni (1866-1924) als Variationen über ein finnisches Volkslied stieg das bestens eingespielte Geschwisterpaar Ursula Trede-Boettcher am Steinway-Flügel und Wolfgang Boettcher am Cello in das ungewöhnliche Konzert ein, das unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen stattfand, weshalb zwischen den an der Zahl beschränkten Besuchern, die in den Bankreihen verteilt saßen, ein körperlicher Mindestabstand herrschte. Doch Musik verbindet, besonders in der Live-Darbietung, darum musste sich niemand im Publikum alleine fühlen. Während der Eröffnung mit dem Busoni-Stück ließ Pianistin Ursula Trede-Boettcher die Finger über die Tasten fliegen.

Anschließend stimmte das Duo mehrere Sätze der Sonate in A-Dur opus 69 von Ludwig van Beethoven an. Immerhin befindet sich die Klassikwelt im Beethoven-Jahr: Am 17. Dezember jährt sich der Geburtstag des weltberühmten Bonner Komponisten zum 250. Mal. In den zurückliegenden Jahren hatten zahlreiche Veranstalter ein umfangreiches Jubiläumsprogramm für 2020 auf die Beine gestellt - das jedoch wegen der Corona-Krise größtenteils abgesagt werden musste. Ein unermesslicher Verlust.

Zum Schutz vor dem grassierenden Corona-Virus steht am Eingang der Kulturkirche Epiphanias ein Spender mit Desinfektionsmittel für die Hände. Von diesem unsichtbaren Dämon sollte man sich nicht die Spielfreude verderben lassen. „Wir freuen uns, dass wir wieder spielen dürfen“, versicherte Cellist Wolfgang Boettcher, der sein Streichinstrument singen, summen, knarren und brummen ließ. Für den jüngsten Auftritt in der Feudenheimer Epiphaniaskirche stellten die beiden Musiker ein erlesenes Programm zusammen, das sich aus einem deutschen, einem italienischen und zwei englischen Komponisten zusammensetzte. Sozusagen als Anti-Brexit-Statement, wie Boettcher anmerkte. Wie haben er und seine Schwester den Corona-Lockdown verbracht? „Wir haben daheim viel geübt. Ich gebe auch Einzelunterricht“, schilderte der ehemalige Philharmoniker Wolfgang Boettcher. In der Kulturkirche Epiphanias brachte das virtuose Geschwisterpaar zudem die Nummern „Berceuse“ (1901) und „Elegie“ (1904) von Frank Bridge zu Gehör, einem Lehrer von Benjamin Britten. Von Britten schloss sich eine Sonate in C opus 65 an.

Zur Zugabe am Ende des Konzerts spielte das Geschwister-Zweigespann ein Stück als Hommage an den Feudenheimer Komponisten Eginhard Teichmann, der aufmerksam lauschend im Publikum saß und die Huldigung geehrt und gerne entgegennahm.

