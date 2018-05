Jahreskonzert mit „Tequila“ als Absacker

Anzeige

„Wir bieten Ihnen einen Absacker an: ,Tequila’. Ein feines Stöffchen“, sagte Moderator Klaus Dörr über die berühmte südländisch-feurige Melodie gleichen Namens. Wie im Urlaub fühlten sich die Besucher. An der vorderen Bühnenkante hingen zwei weiße Rettungsringe. Denn unter der Überschrift „Sound Of America“ feierte der Harmonika-Club (HCF) sein Jahreskonzert in der Feudenheimer Kulturhalle. In Form einer musikalischen Reise entlang der Kontinente, von Bernstein über Piazzolla bis Cab Calloway.

Als startendes Signal brummte ein Nebelhorn quer durch den Saal. „Der Schrecken der christlichen Seefahrt sind die Piraten, die sich immer irgendwo herumtreiben“, erläuterte das Moderatoren-Duo Klaus Dörr und Niccolò Rigi-Luperti in Bezug auf die Filmmusik „Pirates Of The Caribbean“, gespielt von der Akkordeongruppe „Tastenstreicher“. Zuvor hatte das große Orchester zur Konzerteröffnung die beiden Stücke „New World March Parade“ und „West Side Story“ gespielt, dirigiert von Nadja Schmidt.

Wie ging die Dirigentin, die aus der russischen Stadt Nowosibirsk stammt, bei der Zusammenstellung dieses thematischen Amerika-Konzertes vor? „Wenn man einen Leitfaden hat, fällt das einem relativ leicht, die Stücke auszuwählen“, erklärte sie. In einheitlich rote T-Shirts mit breitem Rücken-Aufdruck gekleidet stimmten die jugendlichen „Akkordeonrocker“ die Nummer „Hello in Amerika“ an.