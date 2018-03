Janice Dixon singt Gershwin

Anzeige

Einen besonderen Leckerbissen verspricht die Kulturkirche Epiphanias (Andreas Hofer-Straße 39) am 11. März um 18 Uhr: Bei „Gershwin Extravaganza“ erleben die Besucher die US-amerikanische Sopranistin Janice Dixon und ihren kongenialen Begleiter am Klavier, Michael Sorg. Die beiden Multitalente präsentieren in einem außergewöhnlichen Konzert die Musik des großen George Gershwin.

Der Name Gershwin steht stets für Witz, Charme und Vielfältigkeit. Klassiker wie „Summertime“ oder „I Got Plenty o‘ Nuttin‘“ stammen aus seiner Jazz-Oper „Porgy and Bess“, mit der Janice Dixon auch auf den großen Opern-Bühnen schon Erfolge gefeiert hat. Bei Dixon und Sorg werden Gershwins Lieder jetzt zum Material für einen ganz persönlichen improvisierten Austausch – rhythmisch, melodisch und spielerisch gekonnt – mit dem Charme und der Vielseitigkeit, die dieser Musik gebührt.

Die international renommierte New Yorker Sopranistin Janice Dixon tritt in den größten und bedeutendsten deutschen Opernhäusern auf und hat unter anderem mit den Berliner Philharmonikern und Dizzy Gillespie zusammen gespielt. Seit 1989 lebt sie in Mannheim, von wo aus sie sich auf dem internationalen Parkett gleichermaßen dem Jazz und der großen Oper widmet. Ihr aus Chicago stammender Landsmann Michael Sorg lebt ebenfalls schon seit einigen Jahren in Deutschland, wo er als Pianist, Sänger, Bandleader und Komponist in den verschiedensten Besetzungen aktiv ist. Sorg hat sich unter anderem einen Namen gemacht mit Jazzvertonungen deutschsprachiger Lyrik und seiner CD „Maikäfermalen“. scho