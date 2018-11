Karten für die Narren

Wer in Feudenheim närrisch sein will, sollte sich folgende Termine vormerken: Zunächst weist die Narrebloos Prinz Max darauf hin, dass die vorbestellten Eintrittskarten für die Sitzungen 2019 am Sonntag, 25. November, von 10 bis 12.30 Uhr im Pfarrhaus von St. Peter und Paul (Hauptstraße 49) abgeholt werden können. An diesem Tag kann man auch noch Karten für die Sitzung am Sonntag, 24. Februar, kaufen. Die närrischen Sitzungen am Freitag, 22., und Samstag, 23. Februar, 2019 sind bereits restlos ausverkauft. Karten für die Sonntagssitzung zu je 16 Euro können auch telefonisch bei Dieter Schmidt 0621/797417 oder per Email an kartenservice@narrebloos.de bestellt werden. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018