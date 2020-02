Katharina Schwarck leitet den Wiesenkindergarten

Der Wiesenkindergarten Bullabü hat eine neue Leiterin. Das Team begrüßte jetzt Katharina Schwarck in seiner Mitte. „Hier kann ich mein Können voll und ganz einbringen“, fasst Schwarck ihre Vorfreude zusammen, im Wiesenkindergarten Bullabü arbeiten zu dürfen. Gemeinsam mit den Kollegen hat sie auch schon das Jahresprogramm geplant.

Tiere beobachten

Mit dem Jahresanfang hat auch ein neues Kindergartenjahr für Kinder, Eltern und Erzieher des Wiesenkindergartens im Landschaftsschutzgebiet am Feudenheimer Ortsrand begonnen. „In den letzten Tagen konnten wir beobachten, wie die wenigen Nüsse, die noch zu finden sind, von den Eichhörnchen und Vögeln dankbar als Winternahrung genascht wurden“, erzählt Viktoria Hiemenz, Erzieherin auf Bullabü. „Auch im Winter können viele Tiere auf der Wiese und in der Umgebung beobachtet werden!“, ergänzt ihre Kollegin Manuela Kurz. Vorboten des Frühlings sind auch schon auf dem Gelände zu beobachten.

Kinder wie Erwachsene erfreuen sich an den Schneeglöckchen. Dazu entstanden tolle selbst gemachte Bilder der Mädchen und Jungs. Auch an Wintertagen wissen die „Bullabüs“ die Bauwägen zum Spielen, Lesen und Aufwärmen sehr zu schätzen. Auch spezielle Angebote für verschiedene Altersgruppen in der Bücherei würden in der dunklen Jahreszeit von den Kindern gerne angenommen.

Ausflüge und Schwimmen

Die Vorschulkinder freuen sich über ihr Vorschulprogramm und einen Ausflug zur Verkehrspuppenbühne oder auch über das wöchentliche Schwimmen bei „Vita Throm“. Da die Fasnacht ja auch schon vor der Tür steht, basteln, schminken und feiern schon jetzt alle gemeinsam, um den Winter dann endlich zu vertreiben. red/scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.02.2020