Kein Verkehr auf Festmeile

Die Feudenheimer Hauptstraße ist im Zeitraum Samstag, 20. Oktober, 8 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 21. Oktober, 20 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Außerhalb der Kerwezeiten können Anwohner zu ihren Häusern fahren. Die Stadtbahn fährt aus Sicherheitsgründen während der Kerwe nicht durch die Hauptstraße. Die rnv bietet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ab Haltestelle „Hauptfriedhof“ an. Der Bus fährt über die Umgehungsstraße zur Endschleife Feudenheim und von dort durch die Odenwaldstraße, entgegen der Einbahnstraße durch die Neckarstraße, quert in Höhe des Polizeipostens die Hauptstraße in Richtung Talstraße und fährt dann über die Andreas-Hofer-Straße bis zum Adolf-Damaschke-Ring.

Auch die Jugendschutzteams des Alkoholpräventionsprojektes HaLT (Hart am Limit) sind auf der Vergnügungsmeile wieder im Einsatz. Am Samstag, 20. Oktober, werden die ehrenamtlichen Helfer bis 22 Uhr unterschiedliche Aktionen anbieten. Das Projekt zielt darauf ab, Jugendliche und junge Erwachsene vor exzessivem Alkoholkonsum und dessen Folgen zu schützen. Die Jugendschutzmaßnahmen werden seit 2008 regelmäßig bei Mannheimer Festveranstaltungen angeboten. Federführend ist der städtische Fachbereich Gesundheit. Der Beauftragte für Suchtprophylaxe, Timo Kläser, koordiniert den Einsatz vor Ort mit Helfern vom AWO-Kreisverband, der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Mannheim, dem Kommunalen Ordnungsdienst sowie dem Jugendamt. dir

