Kinder begleiten Taminos Suche

Anzeige

Tamino lebt mit seiner Mäusefamilie in einem Mauseloch. Er trägt seinen Namen nicht ohne Grund, denn Großvater Mausewitz hat früher in einem Opernhaus gewohnt und kann viele spannende Geschichten erzählen. Von denen träumt Tamino, dargestellt von Schauspieler Christian Birko-Flemming, in der Nacht. Zu sehen war das Theaterstück für Kinder ab drei Jahren in der Kulturhalle, präsentiert von Feudenheimer Kultur-Events.

Das Interesse war groß, im Vorverkauf waren bereits 120 Karten für Kinder und 110 für Erwachsene verkauft worden. In dem Singspiel, das die Hemmschwelle, die Oper zu besuchen, gar nicht erst entstehen lassen will, tauchen nicht nur Figuren aus der Zauberflöte auf. „Ich bin Violetta, und jeder von euch ist heute Tamino Mausewitz“, begrüßte die Ansagerin, alias Andrea Sobiesinsky die Kinder. Die Sopranistin spielte im Laufe des Stückes mehrere Rollen und sang in verschiedenen Tonlagen. Im opulenten roten Kleid sang sie die Königin der Nacht, um eine Szene später im Hühnerkostüm als Papageno aufzutreten, Vogelfänger-Arie und Lieblingsvogel „Quietsch-Fidelio“ inbegriffen.

Nemo hilft dem Mäuschen

Gemeinsam mit den Kindern im Publikum studierte sie das „Tamino-Lied“ ein, das im Laufe des Stückes immer wieder auftauchte und das die Kinder zum Mitmachen animieren sollte. Eine Figur, die nicht aus der Oper, sondern aus einem Disney-Film stammt, hatte sich eingeschlichen, besser gesagt, geschwommen: der Clownfisch Nemo, der in Form eines Stofftieres Tamino auf seiner Suche nach Pamina begleitet. Bekannte Arien aus anderen Opern waren zu hören, wie „Der kleine Sandmann bin ich“ aus Hänsel und Gretel, als Tamino sich schlafen legte.