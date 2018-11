Kinder „gut vorbereitet“

Mit Laternen und Liedern feierte der Nachwuchs der evangelischen Kindertagesstätte Pusteblume St. Martin in Feudenheim. „Wir haben uns wieder gut vorbereitet“, freute sich Luisa Kneis. Schließlich feiere die Einrichtung jedes Jahr das St. Martinsfest mit einem Umzug, wie die stellvertretende Leiterin erklärte. So gab es beim Laternenspaziergang neben Liedern und Gedichten auch ein kleines Stück zu sehen, das über den Ursprung der Geschichte des barmherzigen Martin berichtete.

Bestens eingestellt wurde der Nachwuchs dafür im Vorfeld durch Claudia Stein, Musikpädagogin an der evangelischen Gemeinde in Feudenheim. Der Startpunkt vor dem Theodor Fliedner Haus war nicht zufällig gewählt. „Die Kindertagesstätte kooperiert schon länger mit uns“, berichtete Leiter Thomas Seifert. Seit Jahren schauen die Mädchen und Jungen einmal im Monat vorbei, um etwas aufzuführen. Der Martinsumzug ist laut Seifert der jährliche Höhepunkt in der Zusammenarbeit.

Insgesamt 50 Kinder beteiligten sich am Umzug. Laternenschwenkend ging es die Theodor-Storm-Straße das Feld entlang bis zum Fußballkäfig, wo die Freiwillige Feuerwehr ein Martinsfeuer entfacht hatte. „So warme Temperaturen hatten wir auf einem Martinsumzug noch nie“, betonte Luisa Kneis. Dem Nachwuchs war es egal, hauptsache die Flammen loderten jba

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018