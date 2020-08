Kinder treffen sich zum Singen

Die Evangelische Gemeinde Feudenheim lädt Mädchen und Jungs, die gerne mit anderen zusammen im Chor singen wollen, zum Kinder-Singetag am Dienstag, 8. September, von 9.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr ins Epiphaniashaus. Die Kinder treffen sich am Vormittag (Vorschulkinder und Erste Klasse) beziehungsweise am Nachmittag Grundschulkinder ab der Zweiten Klasse) und lernen auf spielerische Art und Weise ein paar Lieder kennen, die sie am Ende gemeinsam singen und eventuell in kleinstem Rahmen präsentieren können.

Angeleitet und betreut werden die kleinen Sänger von Florian Wilhelm, der Musik-Lehramtstudent ist neuer Kinderchorleiter der Gemeinde. Für eine kleine Stärkung in den Pausen wird gesorgt. Anmeldung bis zum 1. September an kinderchor-feudenheim@web.de oder telefonisch im Pfarrbüro unter 0621/28000-132. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020