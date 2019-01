Kinder zum Bibeltag eingeladen

Am Samstag, 2 Februar, von 10 bis 14 Uhr lädt das Epiphaniashaus in Feudenheim zum Kinderbibeltag unter dem Motto „Mit Petrus unterwegs“. Angesprochen sind alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren, und alle Älteren, die gerne mitmachen wollen als Teamer beim Theaterspielen, Singen, Basteln und Spielen auf den Spuren des wichtigsten Jüngers Jesu. Am Sonntag, den 3. Februar, um 11 Uhr bringen alle dann wir das Erlebte im Familiengottesdienst zusammen, zu dem dann auch Eltern und Großeltern mit eingeladen sind. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0621/ 792215 oder per Mail an Feudenheim.Mannheim@kbz.ekiba.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019