Kinderbibeltag im Epiphaniashaus

Die Evangelische Gemeinde lädt am 1. Februar von 10 bis 14 Uhr zum Kinderbibeltag mit dem Titel „Bileams Eselin sieht mehr“ für Mädchen und Jungs von fünf bis zwölf Jahre ins Epiphaniashaus. Diesmal gibt es Theater, Basteln, Singen, Tanzen sowie ein gemeinsames Mittagessen. Und sogar zwei echte Esel können die Kinder bestaunen. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf fünf Euro, Anmeldung im Pfarramt spätestens 29. Januar (Tel. 0621/792215 oder per Mail an feudenheim@ekma.de). Es werden auch noch Helfer gesucht, Interessierte können sich im Pfarramt melden. Am 2. Februar um 11 Uhr findet dann ein Familiengottesdienst in Epiphanias statt. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020