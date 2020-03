Kinderflohmarkt im Zirkus Paletti

Am Sonntag, 8. März lädt der Zirkus Paletti von 11 bis 14 Uhr zum großen Flohmarkt „Rund ums Kind“ Im Pfeifferswörth 28a. In der lichtdurchfluteten Halle bieten viele Familien Kinderkleidung, Spielsachen und allerlei Nützliches an. Kinder ab drei Jahren dürfen bei der Kinderbetreuung Zirkusluft schnuppern und Tricks lernen. Zirkuskostüme, Einräder und andere Requisiten können am Stand des Zirkus Paletti erworben werden, und mit Würstchen, frisch gebackenen Waffeln, Kaffee, Kuchen ist zudem für das leibliche Wohl der großen und kleinen Gäste gesorgt. Die Kosten für die Kinderbetreuung betragen fünf Euro. scho

