Kirche auf dem ASV-Sportplatz

Die beiden Feudenheimer Kirchengemeinden laden am Samstag, 18. Juli, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) zum ökumenischen Gottesdienst auf das Gelände des ASV, Lauffener Straße 27, ein. Katholische und evangelische Christen feiern zusammen unter dem Motto „Himmel-reich“. Der Gottesdienst wird gehalten von Pfarrer Daniel Kunz, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, und seinem evangelischen Amtskollegen Alexander Bitzel. Die musikalische Begleitung übernehmen der Posaunenchor sowie die Solistin Hilde Koch mit Nicole Fieber am Keyboard. Es ist ausreichend Platz, um den erforderlichen Abstand einzuhalten. Teilnehmer werden gebeten, eine Sitzgelegenheit mitzubringen. Erforderlich ist zudem eine Anmeldung unter Tel. 0621/30085328 (Donnerstag von 15 bis 17 Uhr) oder per E-Mail unter fsj@ssemma.de. pwr

Mittwoch, 15.07.2020